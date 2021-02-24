شاهد.. أول مقاطع صوتية من المريخ

الأربعاء، 24-02-202102:11 ممتابعات- أمينة عبد العال
نشرت ناسا ، وكالة
الفضاء الأمريكية أول مقطع صوتي من المريخ وهو صوت خافت للريح التي التقطته
المركبة الجوالة برسفيرنس .
ونشرت ناسا أيضا أول
فيديو يصور هبوط المسبار المتجول علي الكوكب الأحمر ، وبالرغم من أن الميكروفون لم يعمل أثناء الهبوط، لكن العربة
الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ، وشغّل مهندسو وكالة ناسا
مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح ، حسبما نشرت " سكاي
نيوز " .
ويظهر
مقطع الفيديو الذي مدته 3 دقائق و 25 ثانية فتح المظلة و هبوط العربة الجوالة علي
السطح وسط سحابة من الغبار .