الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 10:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

ADS
 

شاهد.. أول مقاطع صوتية من المريخ

الكوكب الاحمر
الكوكب الاحمر
 
الأربعاء، 24-02-2021 02:11 م متابعات- أمينة عبد العال
نشرت ناسا ، وكالة الفضاء الأمريكية أول مقطع صوتي من المريخ وهو صوت خافت للريح التي التقطته المركبة الجوالة برسفيرنس .
ونشرت ناسا أيضا أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول علي الكوكب الأحمر ، وبالرغم من أن الميكروفون لم يعمل أثناء الهبوط، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ، وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
ويظهر مقطع الفيديو الذي مدته 3 دقائق و 25 ثانية فتح المظلة و هبوط العربة الجوالة علي السطح وسط سحابة من الغبار .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

ارشيفية

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

ارشيفية

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

أخبار متعلقة

انفجار صاروخ "ستارشيب "

للمرة الثانية.. انفجار صاروخ المستقبل لنقل البشر إلي القمر