مقاضاة حلا شيحا بسبب " مش أنا"

حلا شيحا

Native

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم" مش أنا" تعلن مقاضاة الفنانة حلا شيحة، ردا على ما ذكرته بخصوص باقي مستحقاتها المادية.

وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" :" أستاذة حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه و هي أقل دفعة مادية لكي ومحفوظ لكي داخل الشركة" .

وأضافت الشركة في بيانها الرسمي عبر الصفحة الرسمية، لقد تحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامهم أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامهم، وذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ وتصوير الأفيش ورفضنا التام لمقاضاتك قانونياً لامتناعك عنهم، ولكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم، وشكراً.