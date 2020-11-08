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مشهد دموي.. مقاتل يقطع أذن خصمه بضربة قوية

حح
مصارعة
 
الأحد، 08-11-2020 03:22 م محمد فضل- متابعات

انتهى النزال الذي جمع بين الأمريكيين ماكس غريفين ورامز براهيماي، ضمن بطولة UFC Fight Nigh 181 للفنون القتالية بالوزن المتوسط في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بشكل مؤلم.
واستمر النزال حتى الجولة الثالثة، عندما وجه غريفين ضربة قاسية نالت من خصمه وحرمته تقريبا من أذنه التي قطع نصفها.
والمثير للدهشة أن حكم النزال مارك سميث والحكام في الخارج لم يتخذوا أي إجراء.
ولم يفهم براهيماي على الفور ما حدث وحاول مواصلة القتال.
ليتبين لاحقا أن براهيماي أصيب بالفعل بجروح خطيرة في وجهه، وكان هناك الكثير من الدماء، قبل أن يلاحظ حكم المواجهة مدى سوء حالة أذن المقاتل البالغ 27 عاما، إلا أن الحكام وجدوا أن غريفين استحق الفوز بتفوقه بجولتين من أصل ثلاث.
وكان النزال هو الأول لبراهيماي في UFC، وحقق ثمانية انتصارات مقابل ثلاث خسائر في MMA.
فيما حقق غريفين فوزه الرابع UFC مقابل 6 هزائم، ولديه 6 انتصارات مقابل 8 خسائر في UFC.

 

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