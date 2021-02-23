محمد رمضان وهيفاء وهبى يروجان للسياحة الجزائرية

الثلاثاء، 23-02-2021
07:40 م
محمد فضل - متابعات
يشارك مجموعة من الفنانين المصرين والعرب، في حملة
ترويجية للسياحة الجزائر
ية واللباس التقليدي الصيف القادم.
وبحسب موقع “النهار أون لاين” ونقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة،
سيكون ضمن الوفد فنانون من مصر ولبنان في مقدمتهم المغنية هيفاء وهبي
ومحمد رمضان
لتنشيط
فعاليات مهرجان الجزائر
الدولي للتراث والسياحة
والذي تنظمه كل من وزارتي الثقافة والسياحة
.
وحسب المصدر فقد أعطى كل من محمد رمضان
، أحمد زاهر، داليا
البحيري، روجينا، رانيا فريد شوقي، منة شلبي، موافقتهم بالمشاركة، إلى جانب الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي
.
وبحسب الموقع ترمي التظاهرة للتعريف بوجهة الجزائر
السياحية
إلى جانب الترويج للباس التقليدي الجزائر
ي، حيث سيشهد المهرجان تنظيم عروض أزياء خاصة
بهذه الألبسة من تصميم مصممين جزائريين من مختلف مناطق البلاد، وسترأسه المصممة العالمية
محاسن حرز الله.