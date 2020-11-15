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بالفيديو..

لأول مرة.. الكشف عن تابوت أثري أمام العالم

تابوت فرعوني
تابوت فرعوني
 
الأحد، 15-11-2020 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
قام علماء الآثار بالكشف عن أحد التوابيت الأثرية لأول مرة  أمام العالم كما تم فحصه بالأشعة .
و يتراوح عمر صاحب المومياء من 40 إلي 45 عام ، و تم معرفة عمره من خلال الكشف بالأشعة علي أسنانه كما تم رصد كسر بأنفه ، حسبما نشرت بوابة الأهرام .
و أرجع مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  سبب الكسر بالأنف لأن المصري القديم كان يقوم بهذا الكسر لتفريغ المخ وتحنيطه ، لافت إلي أن المومياء تعود إلي العصر البطلمي.
و تم الكشف عن فتح جرح جانبي حيث تم من خلاله تفريغ الأحشاء قبل عملية التحنيط فيما كشف الفحص أيضا عن وجود التواء في العمود الفقري وتم إرجاع السبب إلي أنه قد تم أثناء التحنيط .
و أشار الفحص أيضا إلي أن عضلة القلب لا تزال موجودة و أن بنيان الجسم سليم ويبلغ طوله حوالي 165 سم .
 

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