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العناني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

وزير السياحة و الاثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير السياحة و الاثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
 
الأحد، 08-11-2020 01:41 م متابعات- أمينة عبد العال
أدلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، صباح اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.
وأوضح وزير السياحة و الآثار أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب.
وأكد د. خالد العناني بعد تصويته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وحقا كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر ولاسيما في ظل الدور الهام الذي يقوم به مجلس النواب.
 

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