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قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

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قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

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لبلبة
 
الأحد، 15-11-2020 11:48 ص المصريون

تحتفل الفنانة الكبيرة «لبلبة» اليوم بعيد ميلادها الـ75 ، حيث ولدت في 14 نوفمبر 1945، وهي فنانة مسيحية اسمها الحقيقي نينوشكا مانول كوبليان.
في نهاية الستينيات كانت لبلبة وقتها إبنة 17 عاما، وقع حسن يوسف- الذي جسد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل جسد قصته- في غرامها، وطلب منها الزواج وكان سر إعجابه بها هو حبها الشديد لوالدتها، حيث كانت في بعض الأحيان تعتذر عن سفريات وأعمال كثيرة من أجل الاهتمام بها، وبعد لقاءات عابرة كشفت له لبلبة أن والدتها تراها صغيرة حيث كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، وبالفعل حينما تقدم لخطوبتها رفضت والدتها الزواج.


هددت لبلبة بالإنتحار وجمعت ملابسها وقررت أن تتم الزواج لتضطر والدتها إلى أن توافق على الأمر فقط. وفي حفل الزفاف حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ومنهم شادية وفريد شوقي ودام الزواج سبع سنوات، ولكن أثناء تصويرها لفيلم "بنت بديعة" في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصة "توحة"، وأضاف المخرج حسن الإمام للفيلم قبلة بينها وبين حسين فهمي وحينما إتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف لتخبره بذلك رفض الأمر، وخيّرها بينه وبين الطلاق، فأنهت قبلتها مع حسين فهمي زواج دام تسع سنوات.
وحاول البعض إصلاح الأمور مثل المنتج سمير خفاجي، الذي أشركهما في مسرحية "قصة الحي الغربي" وخصص مشاهد رومانسية تجمع بينهما، لكن وقفت والدتها ضد الأمر ورفضت مساعي الصلح، كما أكد حسن يوسف في حوار سابق له، وعلى الرغم من زواج حسن يوسف من الممثلة شمس البارودي بعدها بفترة، إلا أن لبلبة لم تتزوج مرة أخرى كما أنها لم تنجب من حسن يوسف، وإتفقا في بداية الزواج على تأجيل الإنجاب لمدة خمس سنوات.


علاقة لبلبة بوالدتها لم تكن عادية، حيث أن والدتها هي التي اكتشفت موهبتها منذ طفولتها، وظلّت تدعمها وتتواجد معها في أغلب الأوقات وبقيت لبلبة طوال حياتها تعيش مع والدتها، التي توفيت قبل سنوات مما أشعر لبلبة بالوحدة والحزن الشديدين.


 

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