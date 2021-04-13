الثلاثاء، 13-04-2021
06:58 ص
أحمد عادل شعبان
يبدأ اليوم الثلاثاء - الموافق أول يوم رمضان - عرض أول حلقة من برنامج " رامز عقله طار
" الذي يتضمن مقلبا ضد العديد من النجوم.
و أعلن الفنان رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد الذي من المقرر أن يظهر به رمضان المقبل وهو تحت عنوان " رامز عقله طار
" .
ونشر رامز عبر حسابه بـ تويتر البوستر الرسمي وعلق قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله .
ويظهر في البرنامج عدد من المشاهير أبرزهم نجوم الكرة مثل محمد مجدي قفشة و ومحمد هاني بالإضافة إلى جنش و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و طارق يحيي.
وتشتتعل كل سنة الشائعات حول فبركة البرنامج بالاتفاق مع الضيوف ، فيما يلي أسماء بعض الفنانين الذين اعترفوا بفبركة البرنامج.
باسم سمرة
:
اعترف الفنان باسم سمرة في حوار تلفزيوني مع الإعلامية سمر يسري أن البرنامج مفبرك ويجري الاتفاق مع الضيوف .
وأضاف: اتصلوا بيا قبل كدا وقالولي فيه مقلب وكدا والناس بتروح عشان فيه فلوس.
سمير غانم
:
كشف الفنان سمير غانم إنه اعتذر عن الظهور في برامج المقالب وخاصة مع رامز جلال.
وقال في حوار تلفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش: رامز دا حبيبي و ابني .. أنا كنت مطلوب في البرنامج لكن اعتذرت.
وتابع: أولا كتفي بايظ أساسا من المياه ، واعتذرت عموما عن فكرة إني أنزل المياه وأطلع حد .. لربما رجلي تخوني أو دراعي يخوني.
واستدرك: لكن فيه فكرة جديدة هو حكالي عليها قولتله يوم ما تنفذها أنا معاك .
عبير صبري
:
اعترفت الفنانة عبير صبري إنها كانت تعلم جزئيا بوجود مقلب يخصها مع الفنان رامز جلال.
وأضافت: أنا كنت رايحة على أساس فيه إيفينت عالمي هيفتتحوه في جزيرة وجت بنت تعملي المكياج .. وأنا نازلة قالتلي إنتي هيتعمل فيكي مقلب.
وأردفت: أنا مكنتش أعرف طبيعة المقلب اللي هيتعمل فيا ايه بس كنت عارفة إنه مقلب .
عبد الباسط حمودة
:
أكد الفنان عبد الباسط حمودة أنه يتم التفاهم بين الضيف وبين إدارة برنامج رامز جلال.
وقال حمودة في تصريحات له: رامز دا أخ .. واحنا بنزيد الشتيمة والذي منه لأننا بنكون عارفين .
أمينة
:
اعترفت المطربة أمينة أنها كانت تعلم بوجود مقلب من رامز جلال وكذبت عليهم حتى لا يستبعدوها.
وأضافت: أنا كنت حامل في 3 شهور وخفت أقولهم فيستبعدوني من المقلب لذلك كذبت عليهم وقولت لهم إني جاهزة.
منى شداد
:
وقالت الفنانة الخليجية منى شداد أن منتجة برنامج رامز جلال أبلغتها أن البرنامج مفبرك.
وأضافت: قلت لها يجب إبلاغ الناس يمكن واحدة تكون مريضة أو حامل فهي قالت لي كذا كذا (فكرة المقلب ) فقلت لها خلاص وكملت المقلب عادي.
أحمد راتب
:
كشف الفنان الراحل أحمد راتب أن برنامج رامز جلال الذي شارك فيه كان مفبركا بالاتفاق معه.
وقال راتب : أبلغوني أنه يريدوني في برنامج لكن رامز جلال اعتبرني مثل والده واتصل بي قبلها وقالي علي فكرة يا بابا دا مقلب وأنا بقولك دا عشان تبقى متيقظ وميحصلكش حاجة ومتضايقش لكن هو مقلب لكني مش هقولك هو ايه .
وأضاف: قالي أنا عايزك تيجي وأنت عارف إنه مقلب و وقتها استريحت نفسيا .
علا غانم
:
أكدت الفنانة علا غانم أنها كانت تعلم من قبل سفرها أنها ذاهبة لتصوير مقلب مع رامز جلال .
وأضافت: لازم ياخدوا رأيي إني أعمل حلقة مع رامز جلال ولا لا .
وأردفت: أنا مكنتش أعرف المقلب ايه لكن رامز جلال ميقدرش يطلع حد في برنامج بالصعوبة والخطورة دي إلا لما يبقى واخد الموافقة.
أبو الليف
:
قال المطرب نادر أبو الليف إنه كان يعلم بفبركة مقلب رامز جلال
من قبل حضوره البرنامج.
وأضاف: هما بيحلفوني مقولش لكني كنت عايز أكل عيش .. مش هنضحك على الناس .. كلنا بنبقى عارفين.
إيناس الدغيدي
:
قالت المخرجة إيناس الدغيدي أن كل الفنانين يذهبون لبرنامج رامز جلال وهم يعرفون أنه مقلب .
وأضافت: يختارون لنا الملابس وبنبقى عارفين هيحصل ايه وعارفين إن دا رامز جلال وفاهمين فكرة البرنامج .
وأردفت: بنبقى رايحين نمثل مشهد تقريبا لأن حتى أغلب الضيوف بيبقوا ممثلين .. وكتبت بليل الجمل اللي هقولها في البرنامج عشان أبين إني خايفة