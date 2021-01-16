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فيفي عبده تفاجيء الجمهور بارتداء الحجاب .. وتعلن عن مفاجأة بشأنه

فيفي عبده
فيفي عبده تفاجيء الجمهور بارتداء الحجاب .. وتعلن عن مفاجأة بشأنه
 
السبت، 16-01-2021 07:59 ص خلود عادل
ظهرت الفنانة فيفي عبده على جمهورها مرتدية الحجاب وذلك بعد فترة من انتشار أنباء عن مرضها وفقدانها القدرة على الحركة.

وظهرت فيفي عبر صفحتها في انستجرام مرتدية "طرحة" وعلقت قائلة: مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش و حاجة حجاب الا اذا اراد ربنا.

وأضافت: اسمعو الفيديو. بأذن الله هنزلكم رابط اليوتوب و التيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي
 

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