فيفي عبده تفاجيء الجمهور بارتداء الحجاب .. وتعلن عن مفاجأة بشأنه

السبت، 16-01-2021
07:59 ص
خلود عادل
ظهرت الفنانة فيفي عبده
على جمهورها مرتدية الحجاب وذلك بعد فترة من انتشار أنباء عن مرضها وفقدانها القدرة على الحركة.
وظهرت فيفي عبر صفحتها في انستجرام مرتدية "طرحة" وعلقت قائلة: مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم
انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش و حاجة
حجاب الا اذا اراد ربنا.
وأضافت: اسمعو الفيديو. بأذن الله هنزلكم رابط اليوتوب و
التيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز.
اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي