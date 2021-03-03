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فيديو.. صديقتان تكتشفان أنهما أختان بالصدفة!

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فيديو.. صديقتان تكتشفان أنهما أختان بالصدفة!

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الأربعاء، 03-03-2021 10:13 ص فتحي مجدي

 اكتشفت صديقتان بعد عملهما في مطعم واحد لمدة تسع سنوات أنهما أختان، بعد أن أثبتت الاختبارات أنهما مولودان لأب واحد.
قالت كاساندرا ماديسون وجوليا تينيتي، إنهما التقيتا في 2013 عندما كانتا تعملان في مطعم (Russian Lady) بمدينة نيو هافن بالولايات المتحدة، وسرعان ما أصبحتا صديقتين وارتبطا ببعض، بسبب الوشم الذي يعود لجمهورية الدومينيكان، وتبنيهما من قبل أسرتين مختلفتين.
قالت ماديسون وتينيتي، إنهما يشتبهان في أنهما قد تكونان مرتبطين ببعضهما البعض، لكن المعلومات المستقاة من أوراق اعتماد تينيتي - التي اكتشفا لاحقًا أنها كانت خاطئة - جعلت العلاقة البيولوجية بين الاثنين تبدو مستحيلة.
وأضافت ماديسون أنها عاودت التواصل مع أسرتها البيولوجية منذ عامين، ولم تعلم إلا مؤخرًا من والدها أن العائلة لديها ابنة أخرى تم تبنيها.
أثبت اختبار الحمض النووي في فبراير، أن ماديسون وتينيتي أختان. وقد اكتشفتا لاحقًا أنهما لديهما سبعة أشقاء آخرين تربوا على أيدي والديهما.

 

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