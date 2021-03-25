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فيديو صادم لأجسام غامضة تحوم فوق منزل: "لانعيش وحدنا"

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الخميس، 25-03-2021 02:10 م
أصيب أب وابنه بالصدمة عندما شاهدا 10 أجسام غريبة تحلق فوق منزلهما، ليسارعا إلى توثيق الحادث الغريب في مقطع فيديو.

وشاهد ديفيد هاول الأجسام الغامضة مع ابنه جيمس في ساوثهافن بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ووصفها بأنها "ترقص" في سماء الليل.

في المقطع الذي تم تسجيله يوم الأحد الماضي، صرخ الأب وابنه من هول الصدمة قائلين: "لا تمزحوا جميعًا. ما هذه؟ هذه ليست طائرات. إنهم يواصلون القدوم فوق خط الشجرة".

وقال ديفيد في تعليقه على الفيديو الذي شاركه عبر موقع "تويتر"، إنه بات مقتنعًا بعد رؤية تلك الأجسام أن البشر ليسوا وحدهم في الكون.

وأضاف وفقًا لصحيفة "ديلي ستار": "أنا فقط أعتقد أن الكون كبير جدًا لماذا يجعلنا الله فقط؟ لا أعرف ولكن هذا هو فكرتي".

وتابع: "كل شيء مر في ذهني. هل هذا جسم غريب أم كائنات فضائية؟ كان أحدهم أكبر بكثير من التسعة الآخرين. كانوا يتجهون إلى الشمال والشمال الغربي وسيغيرون مواقعهم، كما تعلم".

واستدرك: "لا أستطيع أن أصدق أنه لم يحصل أي شخص آخر على مقطع فيديو أو اتصل وقال: "مرحبًا، نرى شيئًا ما. إنه نوع غريب".

ويقع مطار ممفيس الدولي في مكان قريب ويعتقد بعض المعلقين أن الأضواء قد تكون مرتبطة بذلك.
شاهد الفيديو من هنا:
 

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