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فوائد سحرية لشرب الشاي في فصل الشتاء.. تعرف عليها

الشاي
الشاي
 
الإثنين، 11-01-2021 02:52 م متابعات- أمينة عبد العال
يقبل الكثيرون علي تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء ، خاصة الشاي ، فما هي الفائدة التي تعود علي الجسم من تناول الشاي في الشتاء .
ويعتبر الشاي المشروب الأكثر انتشار وله شعبية في العالم ، وأفادت الأبحاث الحديثة أن له العديد من الفوائد الصحية ، حسبما نشر موقع " تي فلور " .
و من المعروف أن البعض يصاب بنوبة من الاكتئاب في الشتاء بسبب تغير الجو فإن الشاي له قدرة علي منح الجسم عناصر تؤثر علي مزاج الإنسان ، حيث أن الحمض الأميني المعروف بـ" إل ثيانين " الذي يوجد في الشاي بكثرة في تعزيز بعض الهرمونات في الجسم مثل "الدوبامين" و"السيروتونين".
كما أن الشاي يحفز عملية التمثيل الغذائي " الأيض " و عملية تكسير الدهون خاصة الشاي الأخضر ، و يحتوي أيضا علي عناصر مولدة للحرارة وهي مفيدة في حرق السعرات عند عملية الهضم وامتصاص ما فيه من مواد غذائية .
و أشار الخبراء إلي أن المواظبة علي شرب الشاي تخفض الدهون بنسبة تصل إلي 19% ، و لأن الجسم يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى خلال فصل الشتاء  فإن شرب الشاي يساعد علي تهدئة التهاب الحلق و تعزيز الجهاز المناعي .
و أكد الخبراء أن شرب كوبين إلي ثلاثة في اليوم من الشاي يخفف الاضطرابات الصحية مثل احتقان الصدر والحرارة و الزكام ، كما يساعد على طرد الكسل الذي يصاحب هذا الفصل، والفضل في هذا الأمر يعود إلى احتوائه على مواد مثل الكافيين و"إل ثيانين" و"ثيوبرومين".
 

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