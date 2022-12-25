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فوائد «حليب النمل».. تصريح طبي يثير الجدل

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الكويتية
Native
Teads
الأحد، 25-12-2022 11:13 ص

 

قالت خبيرة علم الحشرات والباحثة الكويتية الدكتورة، جنان الحربي، إن حليب النمل يعد واحدا من أحدث وأغرب الاكتشافات، مشيرة إلى أن العلماء أكدوا أن له قيمة غذائية عالية.

 

وذكرت الحربي، في تصريح صحفي، أن هناك نوع من «الحليب» يفرزه النمل في مرحلة العذراء وهي مرحلة الحضانة، هذا الحليب تستهلكه المستعمرة بالكامل ومهم لصحتها واستمراريتها.

 

وتابعت: حليب النمل مشابه في الصفات العضوية لحليب الأم البشري المعروف بالكولستروم الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأجسام المضادة التي تحمي الطفل المولود من الأمراض لفترة بعد الولادة وتكسبه مناعة طبيعية مؤقتة، وللعلم حليب النمل الذي أطلق عليه العلماء «السائل الاجتماعي» مهم لنجاة المستعمرة، فنسبة نجاة الصغار والبالغين تفوق 90% ، وفقاً لموقع "النشرة الدولية".

 

وأضافت: بحسب الدراسة المنشورة في المجلة العلمية nature، صرح الفريق بأن حليب النمل المكتشف مفيد جدا، فإلى جانب احتوائه على هرمونات ومواد منشطة عصبيا فهو غني بالأحماض الأمينية الأساسية والسكريات والفيتامينات مثل حليب أغلب الثدييات.

 

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