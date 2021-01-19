فنانة شهيرة: توقف قلبي منذ سنوات وعدت للحياة بمعجزة .. وهذا أغرب ما رأيته أثناء موتي

الثلاثاء، 19-01-2021
07:48 ص
خلود عادل
روت فنانة مصرية شهيرة أغرب موقف حدث في حياتها مؤكدة أنها توقف قلبها وشعرت أنها توفيت .
وقالت الفنانة زينب وهبي
في تصريحات لبرنامج "يحكى أن" على القناة الأولى المصرية : كنت أجري عملية إنجاب لطفلي وفجأة توقف قلبي .. عندها رأيت نفسي كأنني أراقب الغرفة من أعلى ووجدت الطبيب في حالة صدمة ويحاول إنقاذي.
وأردفت: رأيت شريط حياتي يمر أمام عيني منذ الطفولة وحتى دخولي غرفة العمليات كما أنني رأيت نجلي الأكبر في المنزل من أعلى وبعدها دخلت في مكان يشبه الأسطوانة في نهايته ضوء أبيض و رأيت والدتي المتوفية واحتضنتها.
وتابعت: حاولت اصطحاب والدتي لندخل إلى هذا المكان المضيء بالأبيض لكنها دفعتني بعيدا وحينها صحوت ففوجئت أن قلبي استجاب لصدمة كهربائية كان الطبيب يعطيها لي وطلب مني الهدوء وعدم الحركة.
واستدركت: الطفل الذي أنجبته توفي بعد شهرين لكن هذه الواقعة جعلتني أغير رؤية الحياة وأكسبتني الكثير من المعتقدات الإيمانية.