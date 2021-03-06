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مها نصار تنشر أول صورة مع حسين المنياوي بعد الزواج

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مها نصار
 
السبت، 06-03-2021 03:46 م

نشرت الفنانة مها نصار، أول صورة تجمعها بزوجها المخرج حسين المنباوى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
واكتفت مها نصار، بالتعليق على الصورة، بـ"ايموشن قلب"، وتلقت العديد من تعليقات الإعجاب على الصورة، وأعرب المتابعون عن سعادتهم وتمنوا للزوجين السعادة والفرح فى حياتهما.
وأعلنت الفنانة مها نصار، زواجها رسميًا من المخرج حسين المنباوي، وذلك بعد كثير من الشائعات التي دارت حول زواجهما مؤخرًا، وأكدتها بالفعل من خلال تغيير حالتها الاجتماعية على موقع «فيس بوك» إلى «متزوجة».

وبدأت قصة «نصار» و«المنباوي» من خلال عملهما معًا في مسلسل «الفتوة» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، كان الزوج هو مخرج العمل، أما الفنانة مها نصار فكانت واحدة من ضمن أبطال المسلسل مع الفنان ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي ومحمود حافظ وعايدة رياض وأحمد صلاح حسني، والعمل من تأليف هانى سرحان.

 

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