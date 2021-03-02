فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»

الثلاثاء، 02-03-2021
08:27 م
أثارت الممثلة التركية هازار ارغوتشلو
الجدل بين الجمهور
بعد قولها أن فيروس كورونا
أسعدها من الدخل، وأصبحت تشعر بالقوة.
وقالت هازار لوسائل اعلام تركية: "لن أكذب عليكم، انتشار
الوباء يجلعني سعيدة من الداخل. نعم، ربما الانسانية تصارع مرض فظيع.. وأنا معكم بنفس
التشاؤم لكني مع ذلك سعيدة وأشعر بالقوة".
الجدير ذكره ان هازار ارغوتشلو
كانت قد بدأت مسيرتها عام
2010 من خلال المسلسل التركي الشهير "عودة مهند" الى جانب الممثل التركي
كيفانش تاتليتوغ، اضافة الى مسلسل "مد جزر" ومن ثم ظهرت بـ مسلسل "الطبقة
المخملية".