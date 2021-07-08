فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

الخميس، 08-07-2021
11:42 ص
نشرت الفنانة
وعارضة الأزياء الأميركية بولينا بوريزكوفا
صورة لها عارية
في الحمام
أمام المرآة، ونشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل
الإجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "فندق Eden في روما إضافة الى الغرفة التي أقيم فيها فيه حمام
جميل. بعد العمل والإستحمام شعرت بالملل فالتقطت هذه الصورة عارية
ماذا بإمكاني أن
أفعل؟ أعني الى جانب قراءة كتاب او مشاهدة التلفزيون الإيطالي".
وتساءلت ماذا يحصل اذا أعطيت رجل مرآة وكاميرا ووقت شاغر
مقابل امرأة؟ يذكر أن بولينا عارضة وممثلة وكاتبة وتبلغ من العمر ٥٦ عاماً . ولدت في
تشيكوسلوفاكيا وتحمل الجنسيتين الأميركية والسويدية.