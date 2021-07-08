الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إثيوبيا تصدر بيانًا بشأن سد النهضة: قولنا مرارًا أن اللجؤ لمجلس الأمن لن يُفيد

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

download
.
Native
الخميس، 08-07-2021 11:42 ص

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء الأميركية بولينا بوريزكوفا صورة لها عارية في الحمام أمام المرآة، ونشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "فندق Eden في روما إضافة الى الغرفة التي أقيم فيها فيه حمام جميل. بعد العمل والإستحمام شعرت بالملل فالتقطت هذه الصورة عارية ماذا بإمكاني أن أفعل؟ أعني الى جانب قراءة كتاب او مشاهدة التلفزيون الإيطالي".
وتساءلت ماذا يحصل اذا أعطيت رجل مرآة وكاميرا ووقت شاغر مقابل امرأة؟ يذكر أن بولينا عارضة وممثلة وكاتبة وتبلغ من العمر ٥٦ عاماً . ولدت في تشيكوسلوفاكيا وتحمل الجنسيتين الأميركية والسويدية.

 

إقرأ ايضا

ارشيفية

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ارشيفية

للوقاية من جرثومة المعدة.. اتبع هذه الخطوات

ارشيفية

فوائد لن تتخيلها لـ " ورق الألمونيوم"

أخبار متعلقة

5ad988cb89c86

ريهانا تنشر صورًا مثيرة في وضعيات جريئة (صور)

Egv7zqlXgAEvUfN

بطلة "المؤسس عثمان" تكشف سبب انفصالها عنه بشكل مفاجئ