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ريهانا تنشر صورًا مثيرة في وضعيات جريئة (صور)

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ريهانا
Native
الأربعاء، 30-06-2021 11:03 ص

نشرت النجمة العالمية ريهانا صوراً جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ظهرت فيها وهي جالسة على فرشتها بالملابس الداخلية وهي تقوم ببعض الإيحاءات الجريئة، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو مؤخراً مقطع فيديو يظهر منع رجال الأمن النجمة العالمية ريهانا الدخول إلى أحد النوادي الليلية، وذلك بسبب نسيانها لهويتها، وقد حقق هذا الفيديو انتشارا واسعا ونسب مشاهدة عالية.
على صعيد آخر أثارت ريهانا ضجة كبيرة بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة، صوراً لها تستعرض فيها جسمها بملابس داخلية مثيرة، مع حمالة صدر برتقالية من الدانتيل، وصندل من الريش الوردي.
 

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