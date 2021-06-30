ريهانا تنشر صورًا مثيرة في وضعيات جريئة (صور)

الأربعاء، 30-06-2021
11:03 ص
نشرت النجمة العالمية ريهانا صور
اً جديدة في صفحتها الخاصة على موقع
التواصل الإجتماعي "تويتر"، ظهرت فيها وهي جالسة على فرشتها بالملابس
الداخلية وهي تقوم ببعض الإيحاءات الجريئة
، ولاقت صور
تها إعجاب عدد كبير من
متابعيها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولو مؤخراً مقطع فيديو يظهر منع
رجال الأمن النجمة العالمية ريهانا
الدخول إلى أحد النوادي الليلية، وذلك بسبب
نسيانها لهويتها، وقد حقق هذا الفيديو انتشارا واسعا ونسب مشاهدة عالية.
على صعيد آخر أثارت ريهانا
ضجة كبيرة بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة، صور
اً
لها تستعرض فيها جسمها بملابس داخلية مثيرة، مع حمالة صدر برتقالية من الدانتيل،
وصندل من الريش الوردي.