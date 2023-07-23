فعل غريب.. أخصائية سعودية تنصح النساء بما يفعلنه مع خيانة الزوج





كشفت الأخصائية النفسية فاطمة محمد، أن الخيانة الأولى للرجل تكون مسؤوليته وقراره، لكن تكرار خيانته لها فهو مسؤولية المرأة.

وأوضحت الأخصائية النفسية خلال مقطع شاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المرأة يكون لها دور في تكرار الرجل للخيانة، من خلال عدم وضع حدود، مشيرة إلى أن الرجل عندما يخون لا يعرف عِظم ما يقوم به إلا من خلال ردة فعل المرأة.

وأضافت، إذا اكتشفت المرأة خيانة الرجل، واستطاع الأخير أن يصالحها بـ "طلعة رومانسية، عشاء في مطعم، ليلة حلوة أو خاتم ذهب"، واستطاع أن يقنعها وطاح الحطب، ترى أنتي من تعطي الإشارة لدماغ الرجل أن هذا الفعل كبير وخط أحمر أو هذا الشيء ممكن يعدي.

ونصحت الأخصائية، المرأة، بأنه في حالة اكتشافها خيانة الرجل، فعليها أن تأخذ موقف قوي وحازم ولا ترضى بأقل القليل، موجهة بعدم تفتيش جواله، قائلة: "جواله خط أحمر، إذا أراد أن يفضحه الله يجيك الدليل دون أن تفتشين".