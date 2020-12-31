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عمرو الليثي يكشف السبب الحقيقي لقطيعة عادل إمام و محمود عبد العزيز

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عمرو الليثي يكشف السبب الحقيقي لقطيعة عادل إمام و محمود عبد العزيز
 
الخميس، 31-12-2020 07:37 ص خلود عادل
كشف الإعلامي عمرو الليثي مفاجأة كبرى تكشف أسباب استبعاد الفنان عادل إمام من مسلسل " رأفت الهجان " الذي أداه الفنان محمود عبد العزيز.

وقال "الليثي" في لقاء مع برنامج "الليلة" على شاشة الفضائية المصرية: والدي المنتج ممدوح الليثي رشح الفنان عادل إمام للقيام ببطولة مسلسل " رأفت الهجان " قبل محمود عبد العزيز.

وأضاف: المشكلة حدثت حين طلب عادل إمام من السيناريست صالح مرسي إجراء تعديلات على السيناريو وهو الأمر الذي لم يلقى قبولا فتم قبول اعتذار عادل إمام والتعاقد مع محمود عبد العزيز الذي حقق نجاحا كبيرا في الدور مما صنع جفوة كبيرة بين النجمين.

وتابع: أسباب كثيرة أدت لاستبعاد عادل إمام من العمل ، منها ارتباطه في أذهان الناس بشخصية جمعة الشوان ، فضلا عن ضرورة تمتع رأفت الهجان بملامح غربية لم يكن يملكها الزعيم .
 

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