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طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة "أثرنا"

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اثرنا
Native
Teads
الأربعاء، 08-03-2023 05:29 م
أطلق مجموعة من طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة "أثرنا". 
للترويج للسياحة الأثرية وتوعية الشباب المصري بأهمية حضارتهم العريقة عن طريق سرد قصص مختلفة عن آثار تركوها أجدادنا.

بالإضافة إلى استخدام تقنيات حديثة مثل الواقع الافتراضي مع الأطفال لرؤية تاريخهم بطريقة غير تقليدية..
تاركين خلفهم أثر لتوعية من لا يعرف آثارنا

و ذلك تحت إشراف كلاً من الأستاذة حياة بدر، مدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان والمدير الأكاديمي للدبلومات والماجستير المهني
والأستاذة فرح الصافي المعيدة بالشعبة الإنجليزية قسم علاقات عامة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة 

طلاب المشروع :
رنا أيمن عبدالله المكاوي ، كنزي وليد أحمد ، شيماء أحمد عبدالخالق ، هنا وائل محمد ، نور وليد محمد ، نادين تامر محمد ، مريم محمد عبدالمنعم ، حبيبة خالد محمود ، مريم محمد صلاح الدين كرارة ، هدير شريف متولي هلال ، نوران عبدالناصر إبراهيم ، محمد وليد محمود ، نور مدحت منعم ، كيرلس إيهاب عزمي ، سلمى حسام الدين ، مرام محمود جابر
 

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