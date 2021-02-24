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طبق طائر يحلق فوق طائرة ركاب

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طائرة
 
الأربعاء، 24-02-2021 12:45 م

حلق جسم طائر فوق طائرة ركاب تابعة لشركة “أمريكان إيرلاينز” في أجواء ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.
وبعث طيار الرحلة رقم 2292 برسالة لاسلكية في حوالي الساعة الواحدة بتوقيت وسط أمريكا الشمالية ليقول إن الجسم الطائر كان يحلق فوق الطائرة، وفقاً لتسجيل نشره ستيف دوغلاس في مدونته.
وقال الطيار في الإرسال اللاسلكي :” هل لديك أي أهداف هنا؟ لقد مر شيء ما فوق رؤوسنا مباشرة”.
وأضاف الطيار ” أكره أن أقول هذا، ولكنه بدا وكأنه جسم أسطواني طويل يبدو تقريباً وكأنه نوع من صواريخ كروز يتحرك بسرعة كبيرة جداً، لقد حلق فوق رؤوسنا”.
وأكدت شركة أمريكان إيرلاينز صحة الإرسال الإذاعي، ولكنها لم تقدم أي تعليق آخر.
وقال متحدث باسم الشركة إنه يمكن التأكيد بأن الإرسال كان من الطائرة، نشجعكم على التواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ونيومكسيكو، هي موطن لمجموعة الصواريخ وايت ساندرز، التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية وتوصف بأنها ” أكبر نطاق مفتوح في الهواء الطلق لوزارة الدفاع الأمريكية”.

ويتم الإبلاغ عن الآلاف من مشاهدات الأطباق الطائرة المجهولة كل عام، ولكن التقارير الوافدة من الطيارين حظيت باهتمام متزايد مؤخراً.
 

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