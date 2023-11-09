"ضحك تحول لبكاء".. تصور حبيبها وهو يقتلها بالرصاص (فيديو صادم)

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القاتل والضحية
الخميس، 09-11-2023 11:21 ص


قامت فتاة برازيلية حسناء بتصوير لحظة إطلاق النار عليها وقتلها على يد صديقها، الذي زُعم أنه أخبر رجال الشرطة أن رجلاً يركب دراجة نارية أطلق النار عليها.

وأظهرت اللقطات دييغو فونسيكا البالغ من العمر 27 عامًا، وهو يقف بالقرب من النافذة ويوجه سلاحه نحو إيلي ألفيس التي تبلغ من العمر 23 عامًا، في منزل بمدينة جاتاي، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسمع في الفيديو، صوت ألفيس وهي تضحك؛ ثم قام فونسيكا بسحب الزناد واصطدم بالأرض قبل أن ينتهي التسجيل.

ونقل فونسيكا، صديقته إلى مستشفى دي كلينيكا، حيث توفيت، كما ادعى أن شخصين اقتربا منها على دراجة نارية وأن أحدهما أطلق رصاصتين، مما أدى إلى إصابتها.


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