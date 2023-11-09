الجمعة 10 نوفمبر 2023
توقيت مصر 02:46 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

ضبطته متلبسًا مع بنت الجيران على سطح البيت.. عفاف تطلب خلع زوجها

هل الإندومي يسبب السرطان؟.. عالم مسرطنات يكشف الحقيقة

"ضرب أمي بالقلم على وشها".. تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف الجامعة العربية

رجل يحمل سكينًا يهاجم بطل فنون قتالية سابق في الشارع.. شاهد ماذا حدث

محمود الخطيب يقطع رحلته إلى السعودية بشكل مفاجئ ويعود للقاهرة. تعرف على السبب

"ضحك تحول لبكاء".. تصور حبيبها وهو يقتلها بالرصاص (فيديو صادم)

"ماشفتوش".. تعليق مفاجئ من نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك وتأهله لنهائي كأس مصر

وافد يقتل سعوديًا بطريقة بشعة.. ووزارة الداخلية تصدر بيانًا وتكشف جنسيته

امرأة تدهس طفلها بسيارتها بالخطأ.. شاهد رد فعلها الصادم

IMG-20231109-WA0020
ارشيفية
الخميس، 09-11-2023 11:13 ص


وثق مقطع فيديو لحظة دهس سيدة لطفلها ذو ال 5 سنوات ، بسيارتها في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك .

وأظهر الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة على جانب الطريق ، السيدة وهي تصعد إلى سيارتها وأسرعت في تشغيلها وقيادتها أثناء صعود طفلها ذي الـ 5 أعوام بالكرسي الخلفي .
وأبان الفيديو سقوط الطفل أسفل عجلات السيارة وعلى الفور خرجت والدته من السيارة في محاولة منها لإنقاذه ، فيما تركت السيارة في وضع التشغيل واصطدمت بجدار منزل .

وكشفت صحيفة "الديلي ميل " أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، فيما تم تقديم عدد من البلاغات ضد الأم لإهمالها .

إقرأ ايضا

IMG-20231109-WA0013

"ضحك تحول لبكاء".. تصور حبيبها وهو يقتلها بالرصاص (فيديو صادم)

IMG-20231109-WA0026

شاهد.. عروس سعودية تقضي شهر العسل في رعاية الأغنام مع زوجها

IMG-20231026-WA0014

تحذير خطير.. 5 أطعمة إعادة تسخينها يسبب السرطان