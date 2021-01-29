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صور وفيديوهات المدونين التشيك عن مصر تنال إعجاب العالم

المدونة التشيكية
المدونة التشيكية
 
الجمعة، 29-01-2021 10:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
واصل المدونين التشيك الذين جاءوا إلى مصر في زيارة تعريفية بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجهم السياحي، حيث قاموا بزيارة المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى أهم معالم مصر القديمة منها جامع عمرو ابن العاص، وكنيسة أبي سرجة.
وحرص هؤلاء المدونين على نشر العديد من الصور والفيديوهات عن الأماكن التي قاموا بزيارتها في مصر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونالت هذه الصور والفيديوهات آلاف الإعجابات والتعليقات، كما تفاعل المدونين مع متابعيهم في الرد على تساؤلاتهم لاسيما بشأن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالمناطق السياحية في مصر، فضلا عن تجربتهم الخاصة في زيارة منطقة الأهرامات للمرة الأولي.
أشار  ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه من المقرر أن يستكمل هؤلاء المدونين برنامجهم السياحي بزيارة مدينة الغردقة ومدينة الأقصر خلال الايام القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن هؤلاء المدونين كانوا قد زاروا في أولى جولاتهم لأهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتي كاجمني وميراروكا، بالإضافة إلى زيارة منطقة خان الخليلي.



 

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