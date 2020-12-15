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صدمة.. رفع فيلم جديد من دور العرض بعد تحقيق صفر إيرادات

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بوستر الفيلم
 
الثلاثاء، 15-12-2020 03:21 م المصريون

في صدمة كبيرة لم تحدث من قبل في مصر إلا نادرًا، قرر ملاك دور العرض والموزعين رفع فيلم "فيروس"،  من جميع أدوار العرض، بعد عدم تحقيقه أي إيرادات.
فيلم "فيروس" من بطولة شريف السلاموني وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي.
ويعكس ما حدث مع فيلم "فيروس"، الصعوبات التي يواجهها صناع السينما في ظل أزمة "كوفيد -19"، إذ يعتبر العام الحالي من أقل مواسم السينما المصرية إنتاجًا خلال العقد الأخير.
وأعلن مخرج "فيروس" أسامة عمر، في تصريحات صحفية، عن عرض الفيلم بدول الخليج يوم 17 من الشهر الجاري، وكشف عمر أن هناك اتفاقاً تم بالفعل مع إحدى المنصات الإلكترونية، ليعرض الفيلم من خلالها أيضًا، ضمن محاولات فريق العمل لإنقاذ الفيلم من الفشل.
ويقول الناقد الفني طارق الشناوي إن ما حدث مع "فيروس" غريب لكنه ليس جديدًا، إذ توجد حوادث مشابهة، فهناك أفلام أخرى عرضت في ظروف عادية، وليست استثنائية كالتي نعيشها حاليًا، مستشهدًا بأفلام رفعت من دور العرض لضعف إيراداتها كفيلم "محمد حسين" من بطولة الممثل المصري محمد سعد، وفيلم "المواطن كاف" من إخراج رائد الواقعية المصرية صلاح أبو سيف.
وعلى عكس المتوقع، يؤكد الشناوي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن جائحة "كورونا"، ليست السبب الرئيسي بل هي مجرد عامل فرعي لفشل الأفلام المعروضة خلال 2020، معتبرًا أن الجودة الفنية هي المعيار الأساسي الذي يحدد مصير الأفلام في دور العرض.
وأضاف "لا يوجد منتج، سيعرض نفسه للخسارة، وأي صانع سينما يدعي أنه فداء الصناعة في مصر، لا يمكن اعتباره صادقًا، إذ أنها شعارات زائفة لجذب الجمهور لا أكثر".
 

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