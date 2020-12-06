صداع رأس دائم.. هذا هو العلاج

الأحد، 06-12-2020
02:50 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الصداع
من الأمراض التي تصيب الكثير من الناس و أحيانا يكون مستمر أو
متكرر ، وقد يكون سببه معروف و في أحيانا أخري يكون سببه مجهول.
وكشفت الدراسات الحديثة أن أحيانا سبب الصداع
يكون " فقر الدم
" ،
وقد يصيب الأشخاص الذين لا يملكون العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء السليمة
المسئولة عن حمل الأكسجين إلي الأنسجة .
و من أعراض الإصابة بفقر الدم
التعب و الضعف و ألم المفاصل و ضربات القلب
السريعة ، وغالبا الصداع
لأن انخفاض عدد كرات الدم الحمراء يقلل كمية الأكسجين
الواصل للدماغ حسبما نشر موقع " فيري ويل هيلث " .
و أشار الموقع إلي أن هذا الأمر يؤدي إلي حدوث تضخم في الشرايين حول
المنطقة مما يسبب الشعور بالصداع
، خاصة في النساء
,
ومن أهم الأطعمة الغنية بالحديد
لمكافحة فقر الدم
، السبانخ
و الجرجير و
الكرنب و البروكلي والفلفل ، كما يحتوي الفول والبقوليات علي نسب جيدة من الحديد
وينصح بتناولها إلي جانب الحمص و الفاصوليا الحمراء و البسلة
.