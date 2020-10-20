سمير صبري يكشف كواليس إنتاج محمود ياسين لـ «جلسة سرية»

الثلاثاء، 20-10-2020
11:59 م
المصريون ـ متابعات
استرجع الفنان القدير سمير صبرى
، ذكرياته مع الراحل القدير «محمود ياسين
» قائلاً : «عملت مع الفنان محمود ياسين
أكثر من 12 عمل فني وكان فيلم
جلسة سرية، ضمن الأفلام الستة التي قام بإنتاج
ها الراحل».
واستطرد عبر برنامج « كلمة أخيرة » على شاشة «ON» قائلاً في سرده لوقائع وكواليس إنتاج
الراحل محمود ياسين
لفيلم
جلسة سرية قال صبري: «أن محمود ياسين
كان مكسوف يقلنا تاخدوا كام ؟، فأرسل لنا مدير إنتاج
، أنا ويسرا بالعقود وطوال تصوير الفيلم
كان يأتي في الاستوديو، ويقول لي من فضلك امضي العقد علشان أرتاح، وانتهينا من الفيلم
، ولم نوقع عقد ولم نتقاض أجراً حباً في محمود ياسين
وزوجته الفنانة شهيرة التي قامت بأداء أحلى أدوارها في هذا الفيلم
.
وأشار إلى أن الفنان «لما بينتج بيكون عاوز يحقق شيء شايف إن المنتجين على الساحة مش هيقدروا يحققوه»، لافتاً إلى أن الإنتاج
مصاريف على الفنان لكنها متعة، قائلاً : «أنا شخصياً أنتجت جحيم تحت الماء، ده حلو في المهنة، وبالفعل فيلم
جلسة سرية، كان من أفضل الأفلام التي أنتجها الراحل محمود ياسين
».