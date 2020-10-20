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نجلاء فتحي ممنوعة من حضور عزاء محمود ياسين.. والسبب !

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 09:52 م المصريون
تساءل العديد من الجمهور عن السبب الذي منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء الفنان محمو ياسين.
وقد قامت الفنانة نجلاء فتحي بالاتصال بالفنان عمرو محمود ياسين ووالدته الفنانة شهيرة لكي تطلب منهم ان تأتي للتعزية في منزلهم، ولكن الفنانة شهيرة شددت على عدم حضورها للمنزل بسبب فيروس كورونا وان الفنانة نجلاء فتحي مناعتها ضعيفة للغاية وخوفاً عليها قالت لها الفنانة شهيرة ان واجب العزاء الخاص بها قد وصل دون الحاجة ان تأتي بنفسها.
يشار الي ان الفنانة نجلاء فتحي شاركت الفنان الراحل محمود ياسين العديد من الافلام السينمائية.
 

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