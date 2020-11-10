شاهد.. جوهرة تستعرض أنوثتها بالمايوه على شاطئ البحر
جوهرة
الثلاثاء، 10-11-202007:03 ممحمد فضل
استعرضت الراقصة الروسية الأصل المقيمة بمصر «جوهرة»، أنوثتها
من خلال صورا لها بملابس البحر "المايوه"على صفحتها الخاصة على موقع التواصل
الاجتماعي.
وظهرت "جوهرة" وهي تقف على الرمل، مرتدية مايوه
باللون الأسود ووضعت قبعة باللون الزهري، وحملت ايضا محفظة بذات اللون.
الجدير ذكره ان جوهرة كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها
ظهرت فيه بوصلة رقص على أنغام أغنية "يا حبيبي" للفنان المصري محمد رمضان
والمغني العالمي ميتر جيمس، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.