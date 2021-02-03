للمرة الثانية.. انفجار صاروخ المستقبل لنقل البشر إلي القمر

الأربعاء، 03-02-2021
09:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أنفجر نموذج الصاروخ
الأولي لصاروخ
" ستارشيب " عند هبوطه بعد
تجربة إطلاق من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية ، لتكون الحادثة الثانية لتدمير
صاروخ
تجريبي .
و الصاروخ
أنفجر في آخر مراحل هبوطه ، وكان نموذج أولي لصاروخ
الأحمال
الثقيلة الذي تطوره شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر
وحمل شحنات تصل إلي مئة
طن في مهام إلي القمر
و المريخ
في المستقبل ، حسبما نشرت " سكاي نيوز "
.
وصرح مهندس التكامل الرئيسي في سبيس إكس، جون إنسبروكر، خلال البث
الشبكي لإطلاق سبيس إكس: "مرة أخرى، علينا العمل على هذا الهبوط قليلاً،
مضيفا : "لقد حصلنا على الكثير من البيانات الجيدة، والهدف الأساسي- إظهار السيطرة
على المركبة في إعادة الدخول دون سرعة الصوت - بدا جيدًا للغاية، وسنأخذ الكثير من
ذلك".
جدير بالذكر أن الصاروخ
" ستارشيب" إس_إن 9 انفجر في آخر مراحل
هبوطه مثلما دمر الصاروخ
إس إن 8 قبله .