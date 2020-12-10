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صادم.. فنانة شهيرة تفتح العباءة وترقص أمام رجل في أحد شوارع السعودية

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جانب من الفيديو
 
الخميس، 10-12-2020 10:52 ص المصريون

أثارت فنانة شهيرة موجة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية ، بسبب مقطع فيديو نشرته وهي ترقص أمام رجل في الشارع بعباءة فتحتها وأظهرت ملابسها الكاجوال.
وفي الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة اليمنية المقيمة في السعودية أروى عمر، وقفت أمام رجل نائم على كرسي في الشارع، وقامت بإيقاظه من النوم وعندما فتح عينيه وجدها ترقص أمامه بشكل مثير على نغمات أغنية مصرية.
وتعرضت أروى للهجوم من قبل متداولي الفيديو ووصفوا طريقتها بالغير لائقة والهدف منه إثارة الجدل حولها، وجعل رواد السوشيال ميديا يتحدثون عنها.
فيما اتهمها البعض بالتنمر والسخرية من الرجل كونه من أصحاب البشرة السوداء، ووجه لها البعض شتائم كون الرجل كبير في السن وما فعلته لا يليق.
 

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