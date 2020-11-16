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رسالة قاسية.. تامر حسني يحسم أزمته مع بسمة بوسيل

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تامر وزوجته
 
الإثنين، 16-11-2020 03:06 م المصريون

حسم الفنان تامر حسني، أزمة انفصاله مع زوجته المغربية بسمة بوسيل، عقب إعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا ، برسالة عتاب ومحبة في نفس الوقت.
وكتب تامر حسني  عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيس كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاب يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".
واضاف :" عشان انتي حبيبتي وام عيال وانا ضهرك وسندك مهما حصل  بس اللي عايز اقوله لعل نكون سبب خير في التوعية ناس كتيرة  .. لية لما حد بيزعل من حب بيكتب على سوشيال ميديا  طب حتى يكلمه الاول اية علاقة الناس بمشكلة شخصين بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون".

وتابع :" ربنا جعل بينا مودة ورحمة عشان كدة انتي عارفة ان في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم .. مع انك منكتيش كدة".

واستكمل : ياريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعول لاولادنا بكل خير وفعلا انا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا وانا واثق انك زعلانة انك كتبتي كدة، هو تصرف متهور منك ولا يهمك مش عيب ان الانسان يغلط ويتعلم وانا ياما علمتك ولسة هعلمك كان نفسي الكلام ده يكون بينا".

واختتم تامر حسني رسالته :"بينا حب غالي وحياة كريمة واولادنا وبيتنا اغلى ما فيها ربنا يخلينا ليهم متهورة بس بحبك".


 

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