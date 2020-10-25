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رد غريب من ابنة رجاء الجداوي عن الحشرات في قبر والدتها

رجاء الجداوي وابنتها
رجاء الجداوي وابنتها
 
الأحد، 25-10-2020 01:18 م متابعات- أمينة عبد العال
ردت أميرة مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي علي أحدي متابعيها علي موقع " إنستجرام " حول مقبرة والدتها والحشرات التي تملئها.
وقالت أميرة :" المقبرة تتعرض للترميم منذ أكثر من عام وأنا غير مسئولة عنها ، والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال أين ابنتها؟ فقالت أنا غير مسئولة عن الترميم، هناك كبار العائلة هم المسئولون، ونامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة، حسبما نشرت " صدي البلد " .
جدير بالذكر  أن المتابعة قالت : "  معلش يا أميرة تقبلي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار..  و كانت كل التعليقات علي البوست هي بنتها فين؟ "
 

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