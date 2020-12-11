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" ميرنا المهندس " تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب مهرجان القاهرة

ميرنا المهندس
ميرنا المهندس
 
الجمعة، 11-12-2020 10:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
ثارت ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لفتاة علي السجادة الحمراء في حفل ختام الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي للشبه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.
وعلق نشطاء  مواقع التواصل الاجتماعي علي الصور بتعليقات تؤكد الشبه الكبير بين الفنانة و الفتاة  وقال البعض :" يخلق من الشبه اربعين ، هي خدت كل الاربعين اللي شبه ميرنا ".
فيما علقت الفتاة علي الصور قائلة :  " أنا مش شبهها ولا حاجة يمكن ميرنا محتاج ندعي لها فظهر اني شبهها رحمة من ربنا بيها " .


 

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