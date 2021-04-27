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دراسة روسية تكشف السر الحقيقي لطول عمر اليابانيين

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دراسة روسية تكشف السر الحقيقي لطول عمر اليابانيين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-04-2021 08:37 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت دراسة روسية حديثة عن الأسباب الحقيقة وراء طول عمر اليابانيين التي أبهرت العالم.
وأشارت الدراسة إلي أنه يوجد العديد من الأسباب وليست الرياضة فقط السبب في إطالة أعمارهم .
ومن أهم هذه الأسباب هو نظام تغذيتهم المتنوعة والذي تجمع بين اللحوم والأسماك والخضروات والأرز وهو ما يوفر لهم كل العناصر الضرورية ، لافتة إلي أن السبب الأهم هو حرصهم علي مضغ الطعام، والذي يساعدهم علي تجنب الإفراط في الطعام و يعمل علي عدم تراكم الدهون أو زيادة الوزن وبالتالي تجنب المشكلات الصحية .
 

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