المناعة والوقاية من عدوى الفيروسات في ندوة علمية بكلية الإعلام

الأحد، 25-10-2020
01:03 م
المصريون
تقيم
كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة علمية يوم الثلاثاء المقبل 27 أكتوبر في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة
القاهرة، و أ.د هويدا مصطفى عميد
كلية الإعلام، وا. د. حنان جنيد وكيل كلية الإعلام لشؤون تنميةالبيئة وخدمة
المجتمع، بمشاركة د. نعيمة القصيرممثل منظمة
الصحة العالمية فى القاهرة.
يحاضر
في الندوة د. مجدى بدران عضو الجمعيه
المصريه للحساسية والمناعة بمحاضرة عن المناعة والوقاية من
الفيروسات التنفسية، وتشمل عناصر الندوة مستجدات
فيروس كورونا
كوفيد-19، و غسل الأيدي وقاية فعالة، و غسل
الأيدى و التوتر والمناعة ، و علاقة
تدخين التبغ بفيروسات الكوورنا ، والالتهاب
الرئوى ، و التباعد الجسدى، وثقافة
ارتداء الكمامة، و مستقبل أمراض الحساسية ، و الموجة
الثانية لفيروس كورونا
كوفيد-١٩ ، و الإنفلونزا و فيروسات الشتاء.