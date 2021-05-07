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حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم
Native
الجمعة، 07-05-2021 10:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن وفاة الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس " كورونا" المستجد، إلا أن ابنته دنيا أكدت أنه علي قيد الحياة .

ونشرت دنيا سمير غانم علي صفحتها الرسمية علي " انستجرام" دعاء تطلب فيه من متابعيها الدعاء لوالده ، قالت فيه :" للهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

 

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