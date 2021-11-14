حقيقة وفاة الفنان زهير رمضان

الأحد، 14-11-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت نقابة الفنانين السوريين أن الأنباء التي تم تداولها علي مواقع
التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن وفاة الفنان زهير رمضان
غير صحيحة.
وقالت النقابة في بيان تداولته الصحف المحلية أن الفنان زهير رمضان
بصحة
جيدة و أنه يتماثل للشفاء بعد أن تعرض لالتهاب حاد في الرئة وهو ما منعه من الظهور
في عزاء الفنان الراحل صباح فخري .
جدير بالذكر أن الفنان زهير رمضان
انتشر في سوريا والوطن العربي بدوره في
مسلسل " باب الحارة
" وكان يؤدي فيه دور " أبو جودت ".