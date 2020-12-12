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أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 12-12-2020 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
انتشر مرض الزهايمر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة ، وكشفت العديد من الدراسات الحديثة عن بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي علي مادة " الفلافونول " وتحمي الإنسان من خطر الإصابة بالخرف أو الزهايمر .
و هذه المادة مادة مضادة للأكسدة ومعروفة بفوائدها الصحية العديدة مثل تقليل مخاطر أشعة الشمس و تحسين البشرة و تحفيز ضخ الدم إلي الدماغ ، حسبما نشر موقع " نيوز ميديكال " .
ومن أهم هذه الأطعمة والمشروبات : الكمثري و زيت الزيتون و صلصة الطماطم والشاي و السبانخ و الكاكاو و الشوكلاتة الداكنة .
 

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