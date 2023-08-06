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تكريم الدكتورة فوزية باموكره لدورها الريادي في بناء العقول

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الدكتورة فوزية
الأحد، 06-08-2023 11:11 م

 

 

 

كرمت الأكاديمية الدولية للريادة والأعمال الإنسانية ودعم المرأة السفيرة والدكتورة السعودية، فوزية باموكره، أحد رواد التعليم وبناء العقول، في العالم العربي.

 

ويأتي تكريم الدكتورة، فوزية باموكره، لمساهمتها البناءة في مجال التعليم وبناء العقول على مستوى العالم العربي.

 

وتعد الدكتورة، فوزية باموكره، من أبرز الرواد في مجالات التعليم، وأن تكريمها هو تكريم ووفاء ومحبة من شخصيات مجتمعية لها أيضا أدوار مميزة ومتفردة.

 

جدير بالذكر، أن الدكتورة فوزية باموكره، شخصية مميزة ومتفردة وهي ممن كان لهم الفضل في المنظومة التعليمية والتربوية.

 

وحصلت الدكتورة فوزية، على العديد من الجوائز الدولية والعربية تقديرا لأعمالها في المنظومة التعليمية والتربوية، التي تسهم في بناء العقول.

 

 

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