تعاني من حموضة المعدة.. هذا هو العلاج

الأربعاء، 16-12-2020
11:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يعاني
الكثير من الناس من حرقة في المعدة بعد تناول بعض الأطعمة و أحيانا لا تستجيب
المعدة للعلاج
و أحيانا أخري تستجيب لكنه سرعان ما يعود .
قدمت
بعض المواقع الطبية تفسير للحموضة وكيفية التغلب عليها ، موضحة أن الحموضة تحدث عندما
يتدفق حمض المعدة إلي المريء ويتم تشخيصها عندما يحدث ارتداد الحمض أكير من مرتين
أسبوعيا .
ومن
أهم أعراضها ألم حارق قد ينتقل من المعدة إلي البطن أو الصدر و أحيانا الحلق ويكون
عبارة عن مذاق مرير في الحلق أو الفم مع الإحساس بأن الطعام عالق في الفم وأحيانا وجود بحة في الصوت .
ومن أهم أسبابها
تناول وجبات كبيرة ثم الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة إلي جانب السمنة المفرطة و
أحيانا بعض المشروبات مثل الكحول و المشروبات الغازية و القهوة تكون السبب .
أما أفضل طريقة
لعلاج
ها هو تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلك الأعراض ، وتخفيف الوجبات
وتناولها قبل 3 ساعات علي الأقل من موعد النوم مع تناول بعض الأدوية التي يوصي بها
الطبيب .