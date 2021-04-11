تسريب البيانات الشخصية لمليون شخص من مستخدمي هذا التطبيق

الأحد، 11-04-2021
02:16 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت تقارير صحفية أمريكية
عن تسريب
بيانات شخصية لـ 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق" كلوب هاوس
" علي
منتدي قراصنة إلكترونيين معروف علي شبكة الإنترنت .
و أشارت التقارير إلي
أن البيانات التي تم تسريب
ها عن مستخدمي التطبيق تحمل أسماء و حسابات علي وسائل
التواصل الاجتماعي إلي جانب بيانات أخري ، لافتة إلي أن التطبيق الذي مقره سان
فرانسيسكو ازدادت شعبيته عقب استخدام إيلون ماسك و مارك زوكربيرج له إلي جانب
ارتفاع عدد مستخدميه في الشرق الأوسط ، حسبما نشرت "صدي " .
يذكر أن الصين
قد
قامت بحظر التطبيق علي أراضيها عب انضمام آلاف المستخدمين له وتطرقهم لمواضيع
حساسة مثل معسكرات الاعتقال في الصين
واستقلال تايوان و قانون الأمن القومي في
هونج كونج .