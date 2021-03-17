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تسريب «جنسي» لأستاذ جامعي وطالبة يثير ضجة عارمة

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ارشيفية
 
الأربعاء، 17-03-2021 09:49 ص المصريون

سادت حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب مكالمة بين أستاذ جامعي بجامعة قناة السويس وإحدى طالبةه يحاول فيها ابتزازها جنسيًا وإقناعها بالذهاب إليه في منزله.
وقد أثارت المكالمة الصوتية حالة من الاستياء بين أبناء وأهالي مدينة الإسماعيلية، الأمر الذي دفع رئيس جامعة قناة السويس، إلى عزل الأستاذ الجامعي بكلية الآداب من منصبه ومنعه من التدريس نهائيًا.
وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية: "أنا أخذت حق البنت وحق الكلية وحق الجامعة كلها"، وذلك بعد أن استقبل شكوى الطالبة والتقى بها في مكتبه، وأمر بتشكيل لجنة تأكد من الشكوى، وانعقاد مجلس القسم التابع له المدرس ومجلس الكلية لاتخاذ القرار اللازم حياله.
وأشار إلى أن القرارات شملت عدم التدريس نهائيًا، وعزل الأستاذ الجامعي من منصبه القيادي في الكلية، ، وستستمر التحقيقات لحين الفصل في الأمر كليًا.
وكانت المكالمات بين المدرس وطالبةه، التي انتشرت بشكل واسع، حيث تُظهر المكالمة محاولة الأستاذ الجامعي "ابتزاز الطالبة جنسيا".
 

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