الأحد 10 أبريل 2022
توقيت مصر 14:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعد الصغير: «ربنا مش راضي عني عشان لسه بغني»

أمين شرطة يفتح النار على أقاربه أثناء صلاة التراويح ويُسقط ضحايا بالمنوفية

ارتفاع كبير ومفاجئ لسعر الدولار من جديد

الكشف عن الراتب الخيالي الذي سيتقاضاه «صلاح» بعد تجديد عقده

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

«أبوجبل» يفاجئ الجميع: محمد الشناوي ليس أفضل حارس في مصر

غادة عبدالرازق: كنت السبب في وفاة بنت بسبب طيبتي

شاهد أغرب ركلة جزاء فاشلة

تسريب فيديو خطير لاجتماع ثلاثي بين «مرسي وطنطاوي والسيسي»

صابرين تكشف أغرب موقف تعرضت له أمام الكعبة من أحد الحجاج

ADS
 

ترند السعودية.. ولي العهد يحاول تقبيل يد أخيه الأكبر والأخير يرفض

Capture
ا
Native
Teads
الخميس، 07-04-2022 11:02 ص
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، صباح اليوم، إلى المدينة المنورة.
وكان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أخيه الأكبر الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.
وأثناء تبادل السلام بين ولي العهد وأخيه الأكبر حاول الأمير محمد بن سلمان تقبيل يد أخيه إلا أن الأمير فيصل بن سلمان رفض تقديرًا لمكانته، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تواضع ولي العهد وتقدير أخيه الأكبر وكذلك رد فعل الأمير فيصل.
وعلى الفور تصدر الفيديو الترند في السعودية، وسط إشادات كبيرة بولي العهد وأخيه أمير منطقة المدينة المنورة.


 

إقرأ ايضا

image

مفاجأة.. فوائد غير متوقعة لتناول أرجل الدجاج

69881a3e-4ff6-4ac1-bd49-15a70df5a832

المصمِّمَة السعوديَّة نفلاء العتيبي: أزياؤنا التراثية عالمية

Capture

فتاة تصور هند القحطاني في الشارع دون مكياج.. والجمهور مصدوم من شكلها(فيديو)