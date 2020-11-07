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تخلص من انتفاخ المعدة بهذه الأعشاب

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 07-11-2020 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن أول خطوة للتخلص من انتفاخ المعدة هو القضاء علي مسببات الغازات مثل الفاصوليا والبصل والبروكلي .
و أشارت الأبحاث التي أجرتها الهيئة إلي أن العلاجات العشبية قد تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي حيث قد يساعد الشيح وهو عشب أخضر مورق في تخفيف شكاوي الجهاز الهضمي وبالتالي تخفيف الآثار المرتبطة به مثل الانتفاخ .
كما يقتل الشيح الطفيليات التي يمكن أن تسبب الانتفاخ وتعمل علي تحسبن عملية الجهاز الهضمي .
و من الممكن أيضا استخدام شاي الزنجبيل لعلاج أمراض المعدة منذ العصور القديمة .
و شاي الترنجان " عشبة المليسة " وهو يسبب الراحة من الانتفاخ .  
 

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