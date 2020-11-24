بعد شائعة الانفصال.. بسمة وهبة لـ أحمد سعد وخطيبته: يا تري هيحصل إيه في الطحال

الثلاثاء، 24-11-2020
01:29 م
إيمان هاني
نشرت
الاعلامية بسمة وهبة
صورة تجمعها بالفنان احمد سعد
وخطيبته فى أول ظهور لهما بعد شائعات
الانفصال والتى نفاها احمد سعد
.
وعلقت
بسمة وهبة
على الصورة ، قائلة : "يا تري هيكون في شيخ حاره جديد ؟ يا تري الاجتماع
ده اتفاق ع حلقة ! ولا ننتظر لما نشوف خطيبة احمد حيحصل إيه في الطحال".
وكانت
شائعات ترددت حول انفصال الثنائي بعد أن حذفا صورهما سويا وألغيا متابعة بعضهما البعض.
من جانبه،
نفى سعد في تصريحات لبرنامج ETبالعربي، ما تم تداوله حول انفصاله ووجود خلافات بينهما، موضحا أنهما
حذفا الصور لأنهما قررا أن تكون حياتهما خاصة بهم وغير متاحة للجميع.
وتابع:
"شكرًا لكل الناس اللي بتطمن عليا بس أنا عايز أقول إن محصلش أي حاجة أنا وعليا
سمن على عسل وزي الفل، بس إحنا قررنا إننا نعيش حياتنا بشكل خاص جدًا، ميكنش منتشر
جدًا، لإن في مشاكل كبيرة جدًا بين الناس بتكبر، وإحنا شايفين الدنيا بيحصل فيها إيه".