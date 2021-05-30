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بشري سارة للمدخنين".. أطعمة تخلصك من " النيكوتين " نهائيا

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 30-05-2021 10:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت بعض الدراسات الطبية الحديثة الروسية إلي أن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من نسبة النيكوتين في الجسم بالنسبة للمدخنين .
وأشار الطبيب الروسي المتخصص في معالجة الإدمان، فاديم زوبيتسكي، عن المنتجات التي من شأنها أن تساعد في إزالة النيكوتين من الجسم، لافتًا إلى أن النيكوتين يخفض مستوى فيتامين "سي" في الجسم.
وأوضح أن البروكلي قادر على تجديد الحاجة إلى الفيتامينات وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكذلك حماية الرئتين من السموم، كما تحتوي هذه الخضار أيضًا على جين NRF2، الذي يحمي خلايا الرئة من المواد الضارة، ويساعد البرتقال أيضًا على تجديد مستوى فيتامين سي في الجسم.
وتشمل السبانخ حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 الذي يزيل النيكوتين من الجسم، فيما ينصح بتناول الزنجبيل الخام لقمع إدمان النيكوتين، بالإضافة إلى ذلك، بمساعدته، يمكن تقليل محتوى السموم في الدم من تناول النيكوتين، والحمض الموجود في التوت البري يزيل النيكوتين بسرعة من الدم.
ويعد الليمون مفيد أيضًا "إذا كنت تدخن، تبقى المواد الضارة في جسمك لمدة ثلاثة أيام، مما يؤدي إلى إتلاف خلايا الجلد والمسام. ساعد جهاز المناعة والجلد بالليمون"، مع استمرار تدخين السجائر في الجسم، ينخفض محتوى الفيتامينات AوC، ولتعويض نقصهما يوصي الطبيب بتناول الجزر.
ومن الضروري تناول عشبة القمح للحصول على ما يكفي من فيتامين E وتحسين مرونة القلب والأوعية الدموية؛ حيث يمكن لعشبة القمح أيضًا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدمك في السن.
 

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