الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية لهذا السبب
ارشيفية
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الجمعة، 21-05-202112:43 ممتابعات- أمينة عبد العال
حذر الدكتور أحمد أباظة أخصائي القلب والأوعية الدموية الرجال من أنهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات
القلبية .
وأشار الأخصائي إلي أن التوتر والضغط
النفسي في العمل يزيد خطر التعرض للنوبة والجلطات القلبية وفي الشرايين.
وأضاف أباظة، خلال
مشاركته مع برنامج "صباح العربية" أنه يجب الالتزام بنظام ونمط الحياة الصحي
من خلال تناول الأكل الصحي وأخذ الراحة والاسترخاء والنوم الكافي من 6-8 ساعات يوميًا،
وممارسة الرياضة والمشي والابتعاد عن التدخين والتوتر والضغط النفسي.
وكشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أن العمل لمدة 55 ساعة
أو أكثر في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة
خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.