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بالصور.. هندية توفيت بـ "كورونا" تعود إلى الحياة قبل لحظات من حرقها

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Native
الثلاثاء، 18-05-2021 11:15 ص ا

تفاجأت أسرة سيدة هندية أعلن الأطباء وفاةها بفيروس كورونا المستجد بعودتها إلى الحياة قبل لحظات من إحراق جثتها.
وكانت نتائج اختبار شاكونتالا جايكواد - البالغة من العمر 78 عامًا –أثبتت إيجابية إصابتها بـ كوفيد – 19 في بداية مايو، وتم عزلها في منزلها أثناء تعافيها من الفيروس.
وعندما ظهرت أعراض شديدة على المرأة المقيمة بقرية "مدهال" إحدى قرى مدينة "باراماتي" بولاية "ماهاراشترا"، اتصلت عائلتها بسيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.
وبينما كانوا يكافحون للعثور على سرير لها في، فقدت الوعي في سيارة الإسعاف. وأكد موظفو الإسعاف وفاةها، ونشرت أسرتها خبر رحيلها المأساوي.
وأُعيدت إلى قريتها حيث بدأت الأسرة في الاستعداد لحرق جثثها والطقوس الأخيرة، لكن قبل لحظات من وضعها في النار، فتحت عينيها وبدأت في البكاء، تم نقلها على الفور إلى مستشفى في "باراماتي" لتلقي مزيد من العلاج، بحسب صحيفة "ديلي ستار".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصدر فيه الهند، دول العالم في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها يوميًا، حيث يتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من كل ثلاث حالات وفاة في جميع أنحاء العالم كل يوم قادمة من الهند.
وأبلغت الهند عن 281316 إصابة جديدة بـ كوفيد – 19 يوم الاثنين على مدار الـ 24 ساعة الماضية. كما تم تسجيل 4106 حالات وفاة جديدة خلال نفس الفترة الزمنية.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الهند مصدر قلق كبير وحذرت من أن السنة الثانية للوباء من المرجح أن تكون أكثر فتكًا من السنة الأولى. وأرسلت المنظمة 4000 جهاز تنفس أكسجين إلى البلاد والتي من المقرر إرسالها عبر المرافق الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.


 

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